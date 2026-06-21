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Стало известно, сколько "Зенит" запросил у "Наполи" за трансфер Энрике - источник

Стало известно, какую сумму хочет получить "Зенит" за Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, сине-бело-голубые запросили у "Наполи" 40 миллионов евро за трансфер Луиса Энрике. В итальянском клубе считают эту цену завышенной, руководство стремится договориться о снижении стоимости.

Луис Энрике выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца декабря 2028 года.

Источник: Sport Mediaset

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