По информации источника, сине-бело-голубые запросили у "Наполи" 40 миллионов евро за трансфер Луиса Энрике. В итальянском клубе считают эту цену завышенной, руководство стремится договориться о снижении стоимости.
Луис Энрике выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца декабря 2028 года.
Источник: Sport Mediaset
Стало известно, сколько "Зенит" запросил у "Наполи" за трансфер Энрике - источник
Стало известно, какую сумму хочет получить "Зенит" за Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"