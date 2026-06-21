Агент игрока "Ахмата" ответил на вопрос об интересе "Спартака"

Фото: ФК "Ахмат"

"Насчёт интереса " Спартака " к Максиму Самородову обратитесь в "Ахмат". С ними поговорите, они получше всё расскажут. Суммы выкупа у Максима нет", - сказал Шуклин "Чемпионату"

Максим Самородов выступает в составе грозненского "Ахмата" с начала августа 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в покупке футболиста.