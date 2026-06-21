Слишкович назвал самого готового к Европе российского игрока

"Для меня самый готовый к Европе российский игрок, который должен туда поехать, - Тюкавин. Да, он сразу не способен заиграть в большой команде, но Константин, например, может провести хороший сезон в "Фиорентине" или "Болонье", а потом его пригласят в топ-команды", - сказал Слишкович Sport24.
Константин Тюкавин выступает в основной команде московского "Динамо" с начала января 2021 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.