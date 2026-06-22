Стало известно условие "Спартака" по обмену Угальде в "Севилью" - источник

Спартак " не намерен расставаться с Манфредом Угальде на условиях, предложенных "Севильей".

Фото: ФК "Спартак"

По данным Ficherio, испанский клуб рассматривает вариант обмена, в рамках которого в Россию должен отправиться защитник Кике Салас.



Однако, как отмечает источник, "красно-белых" такой сценарий не устраивает. Несмотря на интерес к 23-летнему испанцу, в столичном клубе рассчитывают получить за костариканского нападающего не только игрока обороны, но и дополнительную денежную компенсацию.



Сообщается, что в переходе Угальде заинтересован наставник "Севильи" Луис Гарсия Пласа.



В завершившемся сезоне Угальде принял участие в 37 матчах РПЛ и Кубка России. На счету 24-летнего форварда восемь забитых мячей и девять результативных передач. Ранее появлялась информация, что московский клуб готов рассмотреть предложения о его продаже.

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Севилья