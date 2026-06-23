По информации источника, "Краснодар" заинтересован в аренде Арсена Захаряна с правом выкупа в случае трансфера Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли". Главному тренеру "быков" Мураду Мусаеву нравится универсальность игрока "Реала Сосьедад".
Российский футболист выступает в составе испанского клуба с августа 2023 года. В прошедшем сезоне атакующий полузащитник провел 21 матч и забил 1 гол во всех турнирах. Соглашение Захаряна с "Реалом Сосьедад" рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "Mash на спорте"
Топ-клуб РПЛ заинтересован в переходе Захаряна - источник
Арсен Захарян может вернуться в Россию.
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