Егорычев: Диас — очень сильный тренер

"Хуан Диас — очень сильный тренер. Он подсказал много деталей, которые я до этого не знал. Многому у него научился: тактика, открывания, как лучше играть в обороне и в атаке, подстраиваться. Это очень ценно", - сказал Егорычев "Чемпионату".
Напомним, что нынешний сезон - дебютный для клуба в элитном дивизионе российского футбола, по итогам прошлого сезона столичная команда стала чемпионом Первой Лиги. В первом туре РПЛ команда Хуана Диаса на выезде уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:3, а во втором туре проиграла на домашнем стадионе "Ростову" - 2:4.