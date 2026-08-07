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Вахания: уход Рыскина — потеря для "Ростова", надеюсь, они останутся в РПЛ

Защитник "Краснодара" Илья Вахания в беседе с Rusfootball.info прокомментировал уход Алексея Рыскина из "Ростова".
Фото: ФК "Краснодар"
- Уход Рыскина — потеря для "Ростова", на нём многое держалось в клубе. Но я надеюсь, что с "Ростовом" всё будет хорошо. Это футбольный город, где любят и обожают футбол. Хочется верить, что у них всё будет хорошо. "Ростов" необходим РПЛ, — сказал Вахания.

Ранее стало известно, что Рыскин покинул донской клуб. Вахания же долгое время выступал за "Ростов". Алексей Рыскин занимал должность спортивного директора "Ростова" с лета 2017 года.

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