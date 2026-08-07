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Семин - о Даку: наконец-то у "Спартака" есть шанс выиграть чемпионат

Российский тренер Юрий Семин высказался о переходе Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Семина, "Спартаку" нужен был забивной нападающий и теперь у красно-белых есть шанс на чемпионство.

- "Спартак" — молодцы, что взяли его. Им нужен человек, который должен забивать. Им нужен человек, который должен решать исход матчей. Я думаю, что это совершенно правильное и хорошее решение.
Явное усиление команды. Наконец-то у "Спартака" есть шанс, чтобы не только побороться, а выиграть чемпионат, - приводит слова Семина "Чемпионат".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в двух матчах за казанцев в чемпионате России и записал на свой счет два забитых мяча.

В третьем туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром". После двух сыгранных туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.

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