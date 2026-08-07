Воробьев высказался о предстоящем матче "Краснодара" со "Спартаком"

Фото: ФК "Спартак"

Спартак " — серьёзная команда, у них есть индивидуально сильные игроки. Матч будет непростым", - цитирует Воробьева пресс-служба "Краснодара".

В воскресенье, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. Напомним, что красно-белые на данный момент имеют в своем активе шесть очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата, команда Мурада Мусаева также одержала две победы и занимает третье место в таблице.