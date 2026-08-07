Кечинов: "Спартаку" не хватало именно такого нападающего, как Даку

Фото: ФК "Спартак"

Спартаку " не хватало именно такого нападающего, как Даку. Если он перенесет свои лучшие качества в игру "Спартака", то у команды шансы на чемпионство возрастут вдвое", - сказал Кечинов Матч ТВ ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в двух матчах за казанцев в чемпионате России и записал на свой счет два забитых мяча.В третьем туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром".