Семак: если люди могут хейтить маленького ребёнка, это говорит об их воспитании

"На настроении Саши это не отражается, он работает на 100%. Это вопрос воспитания и культуры. Если люди могут хейтить маленького ребёнка, это говорит об их воспитании", - цитирует Семака "Чемпионат".
Ранее стало известно, что сын Александра Соболева Сергей стал игроком академии петербургского "Зенита". В социальных сетях обратили внимание, что ребенок пришел на тренировку в красно-белых бутсах. Также пользователи вспомнили, что во время выступления своего отца за "Спартак" он называл сине-бело-голубых "бомжами".