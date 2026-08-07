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Семак: если люди могут хейтить маленького ребёнка, это говорит об их воспитании

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о хейте в сторону сына нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"На настроении Саши это не отражается, он работает на 100%. Это вопрос воспитания и культуры. Если люди могут хейтить маленького ребёнка, это говорит об их воспитании", - цитирует Семака "Чемпионат".


Ранее стало известно, что сын Александра Соболева Сергей стал игроком академии петербургского "Зенита". В социальных сетях обратили внимание, что ребенок пришел на тренировку в красно-белых бутсах. Также пользователи вспомнили, что во время выступления своего отца за "Спартак" он называл сине-бело-голубых "бомжами".

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