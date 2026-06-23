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"Спартак" предложил своего футболиста нескольким клубам РПЛ - источник

Защитник "Спартака" может покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, красно-белые предложили Илью Самошникова нескольким клубам РПЛ, в частности "Крыльям Советов". Отмечается, что самарский клуб также имеет вариант подписания Юрия Горшкова из "Зенита".

Илья Самошников выступает в составе московского "Спартака" с августа 2025 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел за красно-белых 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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