Глава "Динамо": Тюкавин находится в зоне внимания европейских клубов

"Есть ли предложения по Тюкавину от европейских команд? Европейские скауты постоянно смотрят на наших футболистов.
Константин однозначно находится в зоне внимания европейских клубов, но конкретных обсуждений у нас сейчас нет", - сказал Ивлев Sport24.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.