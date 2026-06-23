В "Балтике" ответили на вопрос об интересе "Спартака" и ЦСКА к Талалаеву

"Мог ли Талалаев в ходе минувшего сезона пойти на повышение? Звал ли его к себе "Спартак"? Не понимаю, почему это повышение. "Спартак" занял в чемпионате четвёртое место, мы - шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы.
И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА", - сказал Измайлов "Советскому спорту".
Андрей Талалаев был назначен главным тренером калининградской "Балтики" в начале сентября 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 14 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений во всех турнирах. Текущее соглашение клуба с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.