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В "Балтике" ответили на вопрос об интересе "Спартака" и ЦСКА к Талалаеву

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о возможном интересе "Спартака" и ЦСКА к Андрею Талалаеву.
Фото: ФК "Балтика"
Равиль Измайлов заявил, что московские клубы не связывались с "Балтикой" по Андрею Талалаеву.

"Мог ли Талалаев в ходе минувшего сезона пойти на повышение? Звал ли его к себе "Спартак"? Не понимаю, почему это повышение. "Спартак" занял в чемпионате четвёртое место, мы - шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы.

И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА", - сказал Измайлов "Советскому спорту".

Андрей Талалаев был назначен главным тренером калининградской "Балтики" в начале сентября 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 14 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений во всех турнирах. Текущее соглашение клуба с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

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