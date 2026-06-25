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В "Локомотиве" назвали сумму, за которую продали бы Батракова

Валерий Филатов высказался о возможной продаже полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Член-совета директоров железнодорожников признался, что при крупном предложении не стал бы удерживать игрока в команде.

- У меня нет информации по его будущему. Моё мнение - если за него дают такие деньги, 20 миллионов, как пишут, я бы его продал. Лучше 30! Незаменимых игроков нет, - приводит слова Филатова "Матч ТВ".

В 36 встречах минувшего сезона хавбек записал на свой счёт 17 забитых мячей и 12 ассистов на партнёров.

Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2029 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к Батракову со стороны "ПСЖ". Позже появилась информация, что французский клуб отказался от его подписания.

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