В "Локомотиве" назвали сумму, за которую продали бы Батракова

Фото: ФК "Локомотив"

- У меня нет информации по его будущему. Моё мнение - если за него дают такие деньги, 20 миллионов, как пишут, я бы его продал. Лучше 30! Незаменимых игроков нет, - приводит слова Филатова "Матч ТВ"

Член-совета директоров железнодорожников признался, что при крупном предложении не стал бы удерживать игрока в команде.В 36 встречах минувшего сезона хавбек записал на свой счёт 17 забитых мячей и 12 ассистов на партнёров.Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2029 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к Батракову со стороны "ПСЖ". Позже появилась информация, что французский клуб отказался от его подписания.