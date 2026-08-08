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ЭСК: арбитр верно назначил пенальти в ворота "Спартака" за игру Ву рукой

ЭСК рассмотрел эпизод с назначением пенальти в ворота "Спартака" в матче 2-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: РПЛ
Экспертно-судейская комиссия единогласно поддержала решение арбитра назначить пенальти в ворота "Спартака" на второй минуте матча с "Ахматом".

"В момент паса вратаря Александра Максименко своему защитнику Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил. Даже если бы в момент передачи мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи", - говорится в мотивировке ЭКС.

Напомним, игра между "Спартаком" и "Ахматом" проходила 2 августа на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Встреча завершилась волевой победой красно-белых со счетом 2:1.

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