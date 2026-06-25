Шмельков: "Краснодару" нельзя отпускать Сперцяна

Известный комментатор Артем Шмельков в интервью Rusfootball.info разобрал последние трансферные новости из стана топ-клубов РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

- В ситуации со Сперцяном на первый план выходят их личностные отношения с Галицким. Просто так, и уж тем более на Ближний Восток, его не отпустят. Дело не в деньгах, а в статусе и развитии "золотого мальчика" краснодарского футбола. Если не категорически настроен на отъезд, то с изменением условий обязательно нужно продлевать. Что касается Черникова и Кривцова, то пусть ребята с разным функционалом, потерять обоих сразу категорически недопустимо. Пусть оба не всегда попадают в стартовый состав, даже в контексте сохранения Сперцяна, это слишком рискованно. Меньшей потерей на сегодня будет расставание с Черниковым. О новых приобретениях говорить что-то предметное пока не приходится, но работа по части центрфорварда на латиноамериканском рынке ведется.- По вывеске, по новостным заголовкам возвращение Джикии в Россию, конечно, круто. Но с точки зрения готовности сразу включаться и помогать, будет много вопросов. «Локомотив» не в лучших кондициях с точки зрения трансферных возможностей, поэтому заполучить ретро топового игрока в качестве свободного агента совсем неплохо. Но недостаточно, поскольку трансферы на выход неизбежны. Тяжелая история с Батраковым, который скорее уйдет. С Воробьевым тоже, по всей видимости, о продлении не договорятся. Конечно, это по значимости и весеннему уровню совсем не Батраков, но спортивному блоку клуба нужно активизироваться здесь и сейчас.- Главное решение уже принято: остановиться на кандидатуре Игдисамова – смелый и правильный ход. Когда если не сейчас по логике вещей принимать такое решение. Пусть не без доли везения, но в стрессовой ситуации он выдал на финише неплохой результат. Дай бог, чтобы все получилось. Как и отъезд Баринова за рубеж, к чему он шел давно. Качества ЦСКА от этого не потеряет, а в деньгах выиграет. Особых трансферных новостей из стана армейцев не жду – обойма укомплектована. Игдисамов будет делать ставку на молодежь, и отнюдь не от безысходности. Этим мальчишкам можно доверять.Михаил Пукшанский,