Встреча с "ПСК", состоявшаяся на поле академии "быков", завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.
До перерыва в составе краснодарской команды отличились Мозес Кобнан, Хуан Боселли и Даниил Уткин. Во втором тайме ещё по мячу забили Даниэль Амбарцумов и Андрей Полевой. Единственный гол "ПСК" записал на свой счёт Айдын Мирзоев, реализовавший пенальти.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги "Краснодар" набрал 64 очка и финишировал на второй строчке турнирной таблицы, уступив чемпионский титул "Зениту" всего два очка.
"Краснодар" забил пять мячей в товарищеской встрече
"Краснодар" с крупной победы начал программу контрольных матчей на летних сборах.
Фото: ФК "Краснодар"