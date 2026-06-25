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ПСКЗавершен

"Краснодар" забил пять мячей в товарищеской встрече

"Краснодар" с крупной победы начал программу контрольных матчей на летних сборах.
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча с "ПСК", состоявшаяся на поле академии "быков", завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

До перерыва в составе краснодарской команды отличились Мозес Кобнан, Хуан Боселли и Даниил Уткин. Во втором тайме ещё по мячу забили Даниэль Амбарцумов и Андрей Полевой. Единственный гол "ПСК" записал на свой счёт Айдын Мирзоев, реализовавший пенальти.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги "Краснодар" набрал 64 очка и финишировал на второй строчке турнирной таблицы, уступив чемпионский титул "Зениту" всего два очка.

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