Силкин: не понимаю, с чем связан переход Сперцяна в "Аль-Ахли"

"Переход Сперцяна в "Аль-Ахли" для меня странный, его просто продали за хорошие деньги. Обычно туда едут люди, которые от хороших клубов не получили предложений.Но, опять же, чтобы играть в хорошей команде, ее уровню надо соответствовать. Да, у Эдуарда неплохие штрафные, но в топовых командах порой очень сложно показать себя. Не понимаю, с чем связан такой переход", - сказал Силкин "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян защищает цвета "Краснодара" с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 42 матчах, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро, а контракт с "быками" действует до лета 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что сделка по переходу футболиста в "Аль-Ахли" полностью согласована.