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Созин: не удивлюсь, если Слуцкий возглавит ЦСКА

Андрей Созин допустил возвращение Леонида Слуцкого на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: Getty Images
По мнению футбольного эксперта, многолетний опыт специалиста в зарубежных чемпионатах может позволить ему вновь возглавить армейцев.

- Не удивлюсь, если Леонид возглавит ЦСКА. Почему бы ему не вернуться? Он же не лежал на печи всё это время, а работал в Англии, Нидерландах, Китае. Игдисамов временный. Он и сам это понимает. Поэтому ему и футболистов не берут, - приводит слова Созина "Советский спорт".

Несколько дней назад Слуцкий завершил работу в "Шанхай Шэньхуа", которым руководил два с половиной года. Ранее специалист уже тренировал ЦСКА. Армейцы после трёх матчей нынешнего чемпионата набрали пять очков и располагаются на шестой строчке.

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