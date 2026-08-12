Стало известно, сколько "Зенит" получит за аренду Дркушича - источник

Ваня Дркушич близок к уходу из " Зенита " в ПАОК.

Фото: ФК "Зенит"

Греческий клуб договорился об аренде 26-летнего защитника. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, за аренду словенца петербуржцы получат 200 тысяч евро. ПАОК также сможет впоследствии выкупить футболиста за 4 млн евро.



Зарплату Дркушича в размере 1,5 млн евро за сезон возьмёт на себя греческая сторона.



Ожидается, что Дркушич прибудет в расположение ПАОКа 14 августа.