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Официально: Хави возглавил европейскую сборную

Хави назначен главным тренером сборной Нидерландов.
Фото: Getty Images
Королевский футбольный союз страны заключил с 46-летним испанским специалистом соглашение, рассчитанное до окончания чемпионата мира 2030 года.

На этом посту Хави сменил Рональда Кумана. Предыдущий наставник покинул национальную команду после ЧМ-2026, где нидерландцы завершили выступление в 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти - 1:1 (2:3).

Последним местом работы Хави была "Барселона", которую он возглавлял с 2021 по 2024 год.

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