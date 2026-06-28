"Молодцы, красавцы!" Капитан "Балтики" - о реакции соперников на их успехи

Когда перед матчами на поле общались с ребятами, все говорили: "Блин, вы — молодцы, красавцы!"
Кто-то радовался, что мы отбираем очки у их конкурентов. И чувствовалось опасение других команд, приезжая в Калининград, все понимали, что будет очень нелегко", - сказал Филин.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Балтика" одержала 11 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений в 30 матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составила +17 (38:21). Калининградская команда набрала 46 очков и завершила чемпионат на шестой строчке в турнирной таблице, отстав от тройки призеров на 7 баллов.
Источник: "Чемпионат"