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"Молодцы, красавцы!" Капитан "Балтики" - о реакции соперников на их успехи

Защитник "Балтики" Александр Филин рассказал, как соперники реагировали на результаты калининградской команды.
Фото: ФК "Балтика"
Когда перед матчами на поле общались с ребятами, все говорили: "Блин, вы — молодцы, красавцы!"

Кто-то радовался, что мы отбираем очки у их конкурентов. И чувствовалось опасение других команд, приезжая в Калининград, все понимали, что будет очень нелегко", - сказал Филин.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Балтика" одержала 11 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений в 30 матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составила +17 (38:21). Калининградская команда набрала 46 очков и завершила чемпионат на шестой строчке в турнирной таблице, отстав от тройки призеров на 7 баллов.

Источник: "Чемпионат"

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