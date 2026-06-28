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"Напрягает, что он не играет в "Спартаке". Игрок "Балтики" - о Саусе

Капитан "Балтики" Александр Филин прокомментировал ситуацию полузащитника Владислава Сауся в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Лично меня напрягает, что он не играет в "Спартаке" (смеется), хотелось бы, чтобы выходил.

Я не был в топ-клубе, но предполагаю, что там можно столкнуться с определенными трудностями в плане адаптации. Нужно время, сейчас еще была травма. Он хороший футболист, работяга, старательный парень. Думаю, как и везде, все зависит только от него", - сказал Филин.

Владислав Саусь присоединился к "Спартаку" зимой этого года, перейдя из калининградской "Балтики". Стороны заключили трудовое соглашение до 30 июня 2030 года. В красно-белой футболке 22-летний крайний правый полузащитник принял участие в 3 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 72 минуты и не отметился результативными действиями.

Источник: "Чемпионат"

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