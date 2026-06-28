"Напрягает, что он не играет в "Спартаке". Игрок "Балтики" - о Саусе

Капитан "Балтики" Александр Филин прокомментировал ситуацию полузащитника Владислава Сауся в "Спартаке".

Фото: ФК "Спартак"

"Лично меня напрягает, что он не играет в "Спартаке" (смеется), хотелось бы, чтобы выходил.