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"Ростов" не смог обыграть команду из ФНЛ-2 в товарищеском матче
Сегодня, 20:40
"
Ростов
" сыграл вничью с ставропольским "
Динамо
" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Ростов"
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Минувший сезон РПЛ "
Ростов
" завершил на 10-м месте. Новый сезон начнётся в конце июля.
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Ростов
Опубликовал:
Владислав Гудукин
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