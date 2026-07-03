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Динамо СтавропольЗавершен

"Ростов" не смог обыграть команду из ФНЛ-2 в товарищеском матче

"Ростов" сыграл вничью с ставропольским "Динамо" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Ростов"
Встреча завершилась со счетом 0:0.

Минувший сезон РПЛ "Ростов" завершил на 10-м месте. Новый сезон начнётся в конце июля.

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