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Стала известна дата подписания контракта Батракова с "Галатасараем" - источник

Стало известно, когда Алексей Батраков прилетит в Турцию и подпишет контракт с "Галатасараем".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, футболист прилетит в Турцию и подпишет контракт с "Галатасараем" в среду. Отмечается, что в тот же день состоится официальная презентация игрока.

Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". На его счету 84 матча за первую команду, в которых он забил 34 мяча и сделал 23 голевые передачи. Согласно Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщили, что красно-зеленые продали игрока в турецкий клуб за 25 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

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