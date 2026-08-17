По информации источника, футболист прилетит в Турцию и подпишет контракт с "Галатасараем" в среду. Отмечается, что в тот же день состоится официальная презентация игрока.
Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". На его счету 84 матча за первую команду, в которых он забил 34 мяча и сделал 23 голевые передачи. Согласно Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщили, что красно-зеленые продали игрока в турецкий клуб за 25 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Стала известна дата подписания контракта Батракова с "Галатасараем" - источник
Стало известно, когда Алексей Батраков прилетит в Турцию и подпишет контракт с "Галатасараем".
Фото: ФК "Локомотив"