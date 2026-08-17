В АПЛ впервые разрешат показывать разговоры футболистов с судьями - источник

В английской Премьер-лиге готовят новое решение для телевизионных трансляций.

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Как пишет The Guardian, зрителям впервые будут показывать отдельные эпизоды со звуком, записанным во время общения футболистов с арбитрами. Изменения коснутся системы RefCam - камер, которые закреплены на головах судей. Раньше полученное с них аудио нельзя было использовать непосредственно во время показа встречи: записи становились доступны лишь спустя несколько дней. Теперь отдельные разговоры смогут включать практически сразу при повторе соответствующего момента.



При этом слушать переговоры в режиме реального времени зрители пока не смогут. Планируется, что в каждом из 38 туров АПЛ в трансляции будут попадать один-два подобных эпизода. Ограничение сохранится и для ситуаций, которые проверяет VAR, поскольку правила IFAB запрещают транслировать такие переговоры.



АПЛ и судейская организация Pro Ref добиваются дальнейшего смягчения правил, чтобы в будущем разговоры участников матчей и арбитров можно было использовать непосредственно в прямом эфире.