Шотландия отказалась поддерживать Инфантино на выборах президента ФИФА

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) отказалась поддерживать Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА.

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- Позиция Шотландской футбольной ассоциации была ясна с момента встречи представителей 55 ассоциаций УЕФА. Мы придерживаемся позиции УЕФА и 55 стран. Шотландская футбольная ассоциация не будет голосовать за Джанни Инфантино на выборах в начале 2027 года, - приводит слова Максвелла BBC.



Как сообщил исполнительный директор организации Иан Максвелл, шотландская сторона разделяет позицию УЕФА и других европейских футбольных ассоциаций. На выборах главы ФИФА, которые состоятся в начале 2027 года, SFA не намерена отдавать голос за действующего президента организации.Разногласия возникли после инициативы ФИФА создать структуру FIFA Forward Enterprise, которая должна была объединить коммерческую деятельность и проведение турниров. Частным инвесторам предложили приобрести доли в новом предприятии, что вызвало негативную реакцию УЕФА. Позднее Инфантино признал наличие разногласий и сообщил, что от реализации проекта отказались.