Шотландия отказалась поддерживать Инфантино на выборах президента ФИФА

- Позиция Шотландской футбольной ассоциации была ясна с момента встречи представителей 55 ассоциаций УЕФА. Мы придерживаемся позиции УЕФА и 55 стран. Шотландская футбольная ассоциация не будет голосовать за Джанни Инфантино на выборах в начале 2027 года, - приводит слова Максвелла BBC.
Разногласия возникли после инициативы ФИФА создать структуру FIFA Forward Enterprise, которая должна была объединить коммерческую деятельность и проведение турниров. Частным инвесторам предложили приобрести доли в новом предприятии, что вызвало негативную реакцию УЕФА. Позднее Инфантино признал наличие разногласий и сообщил, что от реализации проекта отказались.