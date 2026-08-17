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Стали известны условия перехода Батракова в "Галатасарай" - источник

Стало известно, о каких условиях трансфера Алексея Батракова договорились "Локомотив" и "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "железнодорожники" получат за футболиста 25 миллионов евро + 4 миллиона в виде бонусов. Основная сумма будет выплачена в рассрочку в течение двух лет. Бонусы предусмотрены за чемпионство, бомбардирские успехи и другие достижения.

Сегодня, 17 августа, несколько СМИ сообщили, что "Локомотив" согласовал с "Галатасараем" трансфер Алексея Батракова. Отмечалось, что 21-летний футболист прилетит в Турцию в среду, 19 августа, и подпишет соглашение сроком на 4 года.

"Галатасарай" является действующим чемпионом Турции. В прошлом сезоне клуб набрал 77 очков в 34 матчах, обогнав "Фенербахче" на 3 балла.

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