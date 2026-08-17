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Батраков переходит в "Галатасарай" - "Чемпионат"

Футболист "Локомотива" Алексей Батраков продолжит карьеру в Турции.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, клубы договорились о переходе Алексея Батракова за 25 миллионов евро и согласовали сроки рассрочки. Футболист подпишет контракт с "Галатасараем" на 4 года. Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.

Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Всего за основную команду 21-летний хавбек провел 84 встречи, в которых отметился 34 голами с 23 результативными передачами. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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