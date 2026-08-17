По информации источника, клубы договорились о переходе Алексея Батракова за 25 миллионов евро и согласовали сроки рассрочки. Футболист подпишет контракт с "Галатасараем" на 4 года. Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.
Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Всего за основную команду 21-летний хавбек провел 84 встречи, в которых отметился 34 голами с 23 результативными передачами. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Батраков переходит в "Галатасарай" - "Чемпионат"
Футболист "Локомотива" Алексей Батраков продолжит карьеру в Турции.
Фото: ФК "Локомотив"