"После Турции с этим закончил". Дзюба заявил, что отмел предложения из зарубежья

"Есть ли какие-то предложения от клубов? Есть. Но я их не рассматриваю сейчас. Ближнее зарубежье? Зарубежье я вообще отмел. После вояжа в Турцию с этим закончил.
Когда дедлайн? У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдет, - сказал Дзюба.
Этим летом Артем Дзюба стал свободным агентом, покинув "Акрон", за который он выступал с сентярбря 2024 года. В минувшем сезоне 37-летний центрфорвард забил 8 голов и отдал 5 результативных передач, провеля 2402 минуты в 28 матчах за тольяттинскую команду в Российской Премьер-Лиге.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед завершением профессиональной карьеры футболист был бы не против вернуться в московский "Спартак", воспитанником академии которого является.
Источник: "Чемпионат"