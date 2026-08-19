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Гусев объяснил, почему Родри правильно выбрал "Барселону", а не "Реал"

Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info прокомментировал решение Родри перейти из "Манчестер Сити" в "Барселону".
Фото: Getty Images
Российский тренер считает, что испанский полузащитник сделал правильный выбор, отдав предпочтение каталонскому клубу.

- Родри, по-вашему, сделал правильный выбор в пользу "Барсы", а не "Реала"?

- Он хотел туда. И когда переходят в такие команды, наверное, выбор самый тщательный. На мой взгляд, правильное решение – "Барселона" ему стилистически ближе. Этот футболист точно понимал, куда он идет, зачем и чего хочет. Убежден, что выбор абсолютно осознанный.

Вчера "Барселона" официально объявила о переходе Родри из "Манчестер Сити".

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