Гусев объяснил, почему Родри правильно выбрал "Барселону", а не "Реал"

Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info прокомментировал решение Родри перейти из "Манчестер Сити" в "Барселону".

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Российский тренер считает, что испанский полузащитник сделал правильный выбор, отдав предпочтение каталонскому клубу.- Он хотел туда. И когда переходят в такие команды, наверное, выбор самый тщательный. На мой взгляд, правильное решение – "Барселона" ему стилистически ближе. Этот футболист точно понимал, куда он идет, зачем и чего хочет. Убежден, что выбор абсолютно осознанный.Вчера "Барселона" официально объявила о переходе Родри из "Манчестер Сити".