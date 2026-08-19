Гусев высказался о проблемах ЦСКА после поражения от "Акрона"

Фото: ФК "Динамо"

- Трудно ответить на этот вопрос, но, думаю, разберутся в ближайшее время. Все валить только на отсутствие еще одного нападающего точно нельзя.- Вовсе нет. Даже без Батракова и Карпукаса было видно желание команды. Определенный стиль Галактионова никуда не делся. Поэтому не думаю, что там совсем плохо. По игре "Локомотив" мне вчера понравился, даже без своих лидеров. Они еще поднимутся, потому что видно, как игроки слушают и слышат своего тренера. Выправят ситуацию.- Пока ничего нового.