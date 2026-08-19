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Гусев высказался о проблемах ЦСКА после поражения от "Акрона"

Российский тренер Ролан Гусев в интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение ЦСКА от "Акрона" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
- Близкий к оптимальному составу ЦСКА проиграл дома резервному "Акрону", который еще и больше часа играл в меньшинстве. В чем главная проблема армейцев сегодня?

- Трудно ответить на этот вопрос, но, думаю, разберутся в ближайшее время. Все валить только на отсутствие еще одного нападающего точно нельзя.

- "Локомотив" тоже уступил "Ростову" в компенсированное время. Все совсем плохо у "железнодорожников"?

- Вовсе нет. Даже без Батракова и Карпукаса было видно желание команды. Определенный стиль Галактионова никуда не делся. Поэтому не думаю, что там совсем плохо. По игре "Локомотив" мне вчера понравился, даже без своих лидеров. Они еще поднимутся, потому что видно, как игроки слушают и слышат своего тренера. Выправят ситуацию.

- Сами когда на тренерский мостик вернетесь?

- Пока ничего нового.

Rusfootball.info

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