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Махачкалинское "Динамо" близко к завершению сделки по колумбийскому защитнику

Об этом сообщили в агентстве Give Me Sports, представляющем интересы футболиста.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Андрес Аларкон близок к переходу в махачкалинское "Динамо". На данный момент мы находимся на финальном этапе переговоров. Российский клуб намерен приобрести 50 процентов прав на футболиста у "Патриотаса".

Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, чтобы финализировать сделку, согласовать последние детали контракта Андреса и, если все пройдет успешно, закрыть трансфер. Мы рассчитываем завершить сделку в ближайшее время", - сообщили в агентстве.

Махачкалинское "Динамо" арендовало центрального защитника, который также может сыграть опорного полузащитника, Андреса Аларкона в сентябре прошлого года сроком на один сезон. По условиям соглашения российский клуб может выкупить игрока. Права на 25-летнего футболиста принадлежат колумбийскому клубу "Патриотас".

В составе махачкалинской команды колумбиец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки, проведя на поле суммарно 1397 минут.

Источник: Sport24

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