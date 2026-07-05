"У Сперцяна не было выбора". Аршавин - о переходе в "Аль-Ахли"

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мнением о вероятном трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб.

Фото: ФК "Краснодар"

"Думаю, у него не было выбора. То есть на той, европейской чаше весов, просто были другие деньги и не те команды.