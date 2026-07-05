"У Сперцяна не было выбора". Аршавин - о переходе в "Аль-Ахли"

"Думаю, у него не было выбора. То есть на той, европейской чаше весов, просто были другие деньги и не те команды.
Одно дело, если бы его пригласили в "Милан"… В первые две-три команды из пятёрки и давали меньше денег, а он выбрал Саудовскую Аравию — так бы он предал футбол. Не думаю, что у него было такое предложение, ради которого можно было подумать", - сказал Аршавин.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян близок к переходу в "Аль-Ахли". По данным прессы, полузащитник сборной Армении уже проходит медосмотр для саудовского клуба, после чего подпишет контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год, а трансфер футболиста обойдется в 25 миллионов долларов.
В минувшем сезоне Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, записав на свой счет 17 результативных передач в 30 турах. Всего на счету 26-летнего хавбека 14+18 по системе гол плюс пас в 42 матчах за "быков" в прочедшем чемпионате и Кубке России.
Источник: "Чемпионат"