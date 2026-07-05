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Дзюба может завершить карьеру этим летом

Бывший игрок сборной России Артем Дзюба высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Акрон"
Футболист заявил, что ему не тяжело принять решение завершить карьеру.

- Правильно понимаю: если вы не получите интересное предложение, то этим летом завершите карьеру?

- Вообще спокойно. Без проблем. Тяжело ли мне заканчивать карьеру? Нет, - сказал Дзюба "РБ Спорту".

Артем Дзюба выступал в составе московских "Спартака" и "Локомотива", "Ростова", петербургского "Зенита" и других клубов. Всего в РПЛ нападающий провел 470 матчей, забил 177 голов и отдал 108 результативных передач.

Последним клубом 37-летнего футболиста был тольяттинский "Акрон". Игрок находится в статусе свободного агента с конца мая 2026 года.

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