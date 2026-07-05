Дзюба может завершить карьеру этим летом

- Правильно понимаю: если вы не получите интересное предложение, то этим летом завершите карьеру?
- Вообще спокойно. Без проблем. Тяжело ли мне заканчивать карьеру? Нет, - сказал Дзюба "РБ Спорту".
Артем Дзюба выступал в составе московских "Спартака" и "Локомотива", "Ростова", петербургского "Зенита" и других клубов. Всего в РПЛ нападающий провел 470 матчей, забил 177 голов и отдал 108 результативных передач.
Последним клубом 37-летнего футболиста был тольяттинский "Акрон". Игрок находится в статусе свободного агента с конца мая 2026 года.