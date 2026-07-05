Ташуев высказался о возможном возвращении Абаскаля в РПЛ

"Личное дело Абаскаля. Хочет вернуться в РПЛ - пусть возвращается. Руководства клубов решают, кого назначать.
Если захотят Абаскаля, то это их проблемы. Но не уверен, что в Москве у него сейчас сложится, потому что все клубы заняты. Может, он что-то хочет на будущее", - сказал Ташуев "Советскому спорту".
Гильермо Абаскаль являлся главным тренером московского "Спартака" с 2022 по 2024 год. Всего под его руководством команда провела 74 матча, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
Ранее испанский специалист заявил, что его цикл в России не завершен. Последним клубом Абаскаля был мексиканский "Атлетико Сан-Луис".