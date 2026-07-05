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Ташуев высказался о возможном возвращении Абаскаля в РПЛ

Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист не уверен, что Абаскаль сможет возглавить один из московских клубов в ближайшее время.

"Личное дело Абаскаля. Хочет вернуться в РПЛ - пусть возвращается. Руководства клубов решают, кого назначать.

Если захотят Абаскаля, то это их проблемы. Но не уверен, что в Москве у него сейчас сложится, потому что все клубы заняты. Может, он что-то хочет на будущее", - сказал Ташуев "Советскому спорту".

Гильермо Абаскаль являлся главным тренером московского "Спартака" с 2022 по 2024 год. Всего под его руководством команда провела 74 матча, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Ранее испанский специалист заявил, что его цикл в России не завершен. Последним клубом Абаскаля был мексиканский "Атлетико Сан-Луис".

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