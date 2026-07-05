Деменко: уход Энрике будет потерей для "Зенита"

"Уход Луиса Энрике будет потерей для "Зенита". От него ждали большего, но это основной футболист команды, выглядит неплохо. Хотя понятно, что это не игрок уровня Халка.Тут же ещё вопрос в финансах. Если "Зениту" предложат большие деньги, то вряд ли они откажутся. Пишут про очень хорошие деньги. Можно найти ему замену", - сказал Деменко "Советскому спорту".
Луис Энрике выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2025 года. В прошедшем сезоне правый вингер провел за клуб 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что саудовский "Аль-Ахли" может купить 25-летнего игрока за 45 миллионов евро.