"Он может стать основным вратарем ЦСКА". Биджиев - о возможном переходе Бориско

Бориско нужен ЦСКА для вратарской обоймы, он может стать основным голкипером команды", - сказал Биджиев.
26-летний Максим Бориско выступает за калининградскую "Балтику" с 2019 года. Действующий контракт вратаря с нынешним клубом рассчитан до июня 2028-го. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне голкипер провел в составе "балтийцев" 23 матча в Российской Премьер-Лиги и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, пропустив всего 11 мячей.
Источник: Metaratings