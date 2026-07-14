Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 4 3 4
ДинамоЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Ахмат
19:00
РадникНе начат

"Он может стать основным вратарем ЦСКА". Биджиев - о возможном переходе Бориско

Экс-тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался о возможном подписании в ЦСКА вратаря Максима Бориско из "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Бориско привлек внимание топ-клубов своей игрой в "Балтике". Он нормально адаптируется в ЦСКА. Не могу сказать, что кто-то из пары Бориско и Акинфеева точно будет основным вратарем ЦСКА в следующем сезоне. Топ-клубу нужно три хороших вратаря.

Бориско нужен ЦСКА для вратарской обоймы, он может стать основным голкипером команды", - сказал Биджиев.

26-летний Максим Бориско выступает за калининградскую "Балтику" с 2019 года. Действующий контракт вратаря с нынешним клубом рассчитан до июня 2028-го. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне голкипер провел в составе "балтийцев" 23 матча в Российской Премьер-Лиги и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, пропустив всего 11 мячей.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится