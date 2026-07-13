Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
19:30
ТекстильщикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
Динамо МхНе начат

Ахмат - Радник. 14 июля 2026 19:00

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Товарищеские матчи

Матч пройдет в закрытом режиме
   
        

        
        
        	

	




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Ахмат Радник Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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