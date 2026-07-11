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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Испания
2 - 1 2 1
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
10 - 0 10 0
Динамо-2Завершен
Балтика
3 - 0 3 0
АнтальяспорЗавершен

Франция - Испания. 14 июля 2026 22:00

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 Чемпионат мира-2026

1/2 финала
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Франции Сборная Испании Чемпионат Мира

     
        
        





        

            
                
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