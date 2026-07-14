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"Есть два предметных предложения из РПЛ". Агент Жемалетдинова - о будущем игрока

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал, когда игрок определится со своим будущим.
Фото: ФК "Ахмат"
"По Жемалетдинову есть два предметных предложения от клубов РПЛ. В ближайшее время Рифат примет решение.

Были варианты за границей, но они показались неинтересными со спортивной точки зрения. Это были клубы из Турции", - сказал агент.

Этим летом 29-летний полузащитник покинул "Ахмат" и стал свободным агентом. За грозненскую команду Рифат Жемалетдинов выступал с сентября прошлого года и провел 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу, сыграв 594 минуты.

Ранее хавбек защищал цвета казанского "Рубина", а также московских "Локомотива" и ЦСКА.

Источник: Sport24

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