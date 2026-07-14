"Есть два предметных предложения из РПЛ". Агент Жемалетдинова - о будущем игрока

"По Жемалетдинову есть два предметных предложения от клубов РПЛ. В ближайшее время Рифат примет решение.
Были варианты за границей, но они показались неинтересными со спортивной точки зрения. Это были клубы из Турции", - сказал агент.
Этим летом 29-летний полузащитник покинул "Ахмат" и стал свободным агентом. За грозненскую команду Рифат Жемалетдинов выступал с сентября прошлого года и провел 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу, сыграв 594 минуты.
Ранее хавбек защищал цвета казанского "Рубина", а также московских "Локомотива" и ЦСКА.
Источник: Sport24