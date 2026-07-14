"Есть два предметных предложения из РПЛ". Агент Жемалетдинова - о будущем игрока

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал, когда игрок определится со своим будущим.

Фото: ФК "Ахмат"

"По Жемалетдинову есть два предметных предложения от клубов РПЛ. В ближайшее время Рифат примет решение.