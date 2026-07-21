Бубнов раскритиковал игрока сборной Аргентины: он вышел не в футбол играть, а людей бить

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- Идиот законченный. Он вышел не в футбол играть, он вышел людей бить. Мало того, что он жёлтую карточку получил, дак он ещё там три раза бил, его судья жалел. Он дебил! У него с головой очень большие проблемы, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

По мнению эксперта, хавбек в финале ЧМ-2026 больше был сосредоточен на борьбе с соперниками, чем на самой игре.Финальная встреча завершилась победой сборной Испании со счётом 1:0. После окончания матча Паредес оказался в центре конфликта, схватив за шею защитника Эрика Гарсию. Позже аргентинец вступил в стычку и с Гави, который попытался заступиться за партнёра по команде.