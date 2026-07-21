"Рубин" договорился о переходе участника ЧМ-2026. Последнее слово за игроком

Теперь все зависит от самого Урозова. В ближайшее время Жахонгир может подписать контракт с "Рубином", - цитирует Абрамова Championat Asia.
Жахонгир Урозов, выступающий на позиции центрального защитника, является воспитанником "Бунедкора". К "Динамо" из Самарканда футболист присоединился в феврале прошлого года и подписал контракт до конца декабря 2027-го. На его счету 56 матчей за самаркандскую команду, один гол и две результативные передачи. Этим летом Урозов принимал участие в составе сборной Узбекистана в ЧМ-2026.