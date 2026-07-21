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"Рубин" договорился о переходе участника ЧМ-2026. Последнее слово за игроком

Главный тренер самаркандского "Динамо" Вадим Абрамов сообщил о договоренности клуба с "Рубином".
Фото: Global Look Press
"Мы получили официальное письмо от российского клуба "Рубин". В свою очередь, тоже дали ответ. В итоге оба клуба достигли договоренности по трансферу игрока.

Теперь все зависит от самого Урозова. В ближайшее время Жахонгир может подписать контракт с "Рубином", - цитирует Абрамова Championat Asia.

Жахонгир Урозов, выступающий на позиции центрального защитника, является воспитанником "Бунедкора". К "Динамо" из Самарканда футболист присоединился в феврале прошлого года и подписал контракт до конца декабря 2027-го. На его счету 56 матчей за самаркандскую команду, один гол и две результативные передачи. Этим летом Урозов принимал участие в составе сборной Узбекистана в ЧМ-2026.

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