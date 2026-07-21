Ерохин назвал главных соперников "Зенита" в борьбе за золото РПЛ

"Конечно, это и "Спартак", и "Краснодар", и ЦСКА, и "Локомотив". В том сезоне никто не ставил на "Балтику", которая отобрала очки у многих лидеров. И новый сезон не исключение. Могут быть разные сюрпризы. От нас требуется только идти от матча к матчу, добиваться побед. Только три очка в каждом матче дадут возможность бороться за первое место", — заявил Ерохин.
Напомним, "Зенит" подходит к новому сезону в статусе действующего чемпиона России. В минувшие выходные команда Сергея Семака также завоевала Суперкубок России, обыграв "Спартак" в серии пенальти (4:2) после ничьей 1:1 в основное время. Первый матч нового сезона петербуржцы проведут 25 июля на выезде против "Акрона".
Источник: "Матч ТВ"