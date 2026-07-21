Мамаев: промахи "Спартака" нельзя оправдывать отсутствием жребия

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"Вы думаете, что игроки "Спартака" не реализовали свои пенальти из-за жребия? Люди бьют пенальти на разных стадионах, это немного не та отговорка. Люди выходят бить пенальти в гостевом матче — им надо говорить, чтобы пробивали по воротам перед гостевым сектором?



Что касается нарушения регламента, пусть с этим разбираются компетентные органы. Жеребьевка с точки зрения регламента должна была быть, но, если бы я не реализовал пенальти, мне бы в первую очередь было стыдно перед собой и командой. Я бы точно не сказал, что не реализовал из-за фанатов другой команды за воротами", — заявил Мамаев.