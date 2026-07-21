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Мамаев: промахи "Спартака" нельзя оправдывать отсутствием жребия

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев считает, что отсутствие жеребьевки не может служить оправданием для промахов игроков "Спартака" в серии пенальти в Суперкубке России.
Фото: РИА Новости
Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал ситуацию с несостоявшейся жеребьевкой перед серией пенальти в матче Суперкубка России между "Зенитом" и "Спартаком". По его мнению, нарушение регламента должны оценивать компетентные органы, однако связывать поражение красно-белых с этим эпизодом не стоит.

"Вы думаете, что игроки "Спартака" не реализовали свои пенальти из-за жребия? Люди бьют пенальти на разных стадионах, это немного не та отговорка. Люди выходят бить пенальти в гостевом матче — им надо говорить, чтобы пробивали по воротам перед гостевым сектором?

Что касается нарушения регламента, пусть с этим разбираются компетентные органы. Жеребьевка с точки зрения регламента должна была быть, но, если бы я не реализовал пенальти, мне бы в первую очередь было стыдно перед собой и командой. Я бы точно не сказал, что не реализовал из-за фанатов другой команды за воротами", — заявил Мамаев.

Напомним, матч за Суперкубок России завершился победой "Зенита". Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сине-бело-голубые оказались сильнее — 4:2. Перед послематчевой серией главный арбитр Евгений Буланов отказался проводить жеребьевку, объяснив это соображениями безопасности.

Источник: "Чемпионат"

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