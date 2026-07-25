Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.
По информации источника, футболист не вписывается в трансферный проект римлян. Также препятствием стала высокая зарплата игрока.
Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
"Рома" приняла решение по трансферу Луиса Энрике из "Зенита" - источник
"Рома" отказалась покупать вингера "Зенита" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"