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"Рома" приняла решение по трансферу Луиса Энрике из "Зенита" - источник

"Рома" отказалась покупать вингера "Зенита" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.

По информации источника, футболист не вписывается в трансферный проект римлян. Также препятствием стала высокая зарплата игрока.

Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.

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