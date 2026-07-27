VAR затмил волевую победу армейцев. Почему после матча ЦСКА — «Балтика» обсуждают не футбол, а судейство

Армейцы начали сезон с победы, но после финального свистка обсуждали совсем не футбол







И в этом есть определенная символичность. Еще до старта сезона многие говорили о том, что современные технологии сделали судейство более точным. Однако уже первый тур показал: количество спорных моментов не становится меньше — меняется лишь их характер. Теперь дискуссии возникают не вокруг того, увидел ли арбитр нарушение, а вокруг того, как именно трактовать один и тот же эпизод.

Предсезонные результаты вновь оказались обманчивыми

Перед стартовым туром именно ЦСКА выглядел одной из самых противоречивых команд лиги. Армейцы не выиграли ни одного товарищеского матча летом, потерпев четыре поражения и трижды сыграв вничью. На этом фоне «Балтика» подходила к чемпионату с одной из самых успешных предсезонных кампаний среди клубов РПЛ.



Однако уже официальный матч вновь доказал, что предсезонные результаты далеко не всегда отражают реальную силу команды.



Правда, начало встречи получилось для хозяев хуже не придумаешь. Уже на 35-й секунде Чинонсо Оффор завершил фирменную комбинацию калининградцев после длинного аута, забив самый быстрый первый гол сезона в истории РПЛ.





Но ЦСКА не поплыл. Постепенно команда Дмитрия Игдисамова полностью забрала инициативу, а главным дирижером атак стал Данил Круговой. Сначала после его передачи Козлов забил из офсайда, затем давление хозяев привело к автоголу Андерсона, а вскоре еще один великолепный пас Кругового вывел Глебова один на один с вратарем. Именно этот эпизод оказался ключевым и позволил армейцам уйти на перерыв лидерами.

VAR выполнил свою работу. Но стал ли футбол справедливее?

Во втором тайме главным действующим лицом неожиданно оказался уже не футболист, а видеоассистент.



На 59-й минуте после удара Лусиано Гонду мяч попал в руку защитнику «Балтики» Натану Гассама. Для большинства зрителей ситуация выглядела очевидной — игра рукой, а значит, пенальти. Однако VAR предложил Ивану Абросимову самостоятельно пересмотреть эпизод.



При просмотре оказалось, что несколькими секундами ранее мяч после рикошета от бедра коснулся руки самого Гонду. После нескольких повторов главный арбитр отменил потенциальный пенальти, зафиксировав нарушение в атаке.





Сама процедура была проведена безукоризненно. Именно так и должен работать VAR — анализировать всю фазу атаки, а не отдельный момент. Но вопросы возникли уже к трактовке.



Главный аргумент тех, кто не согласился с решением судьи, заключается в том, что касание мяча рукой Гонду выглядело случайным. Мяч попал в руку после отскока от собственного бедра с минимального расстояния — нападающий не двигал рукой навстречу мячу. Более того, он не забивал гол непосредственно после этого контакта, а лишь продолжил атаку.



Именно поэтому сразу после игры мнения специалистов разделились. Одни поддержали решение арбитра, считая, что любое наказуемое касание в начале атакующей фазы должно фиксироваться независимо от дальнейшего развития эпизода. Другие напомнили о современных рекомендациях IFAB, согласно которым случайный контакт мяча с рукой далеко не всегда является нарушением, особенно если футболист не получает от него прямого преимущества.



Парадоксально, но технология, созданная для устранения очевидных ошибок, все чаще становится источником новых споров. VAR действительно позволяет увидеть каждый контакт мяча с рукой, каждое касание и каждый миллиметр офсайда. Но вместе с этим футбол постепенно превращается в игру трактовок, где одинаковые эпизоды способны вызывать диаметрально противоположные оценки даже среди бывших арбитров.

ЦСКА заслужил победу, но судейская тема затмила игру

Нельзя утверждать, что именно решение на 59-й минуте определило исход встречи. ЦСКА к тому моменту уже владел преимуществом, а «Балтика» сама дважды лишилась забитых мячей из-за офсайдов. Более того, в концовке хозяева были ближе к третьему голу, чем гости — к спасительной ничьей.





Однако после финального свистка обсуждали не блестящую передачу Кругового, не характер армейцев после быстрого пропущенного мяча и даже не исторический дебют Дмитрия Игдисамова. Центральной темой стала работа VAR и трактовка игры рукой — вопрос, который, судя по всему, еще не раз будет возникать по ходу сезона.

Первый тур задал тон всему чемпионату

Матч ЦСКА и «Балтики» стал отличной рекламой российского футбола. Он подарил интригу, красивые голы, эмоциональную борьбу и драматичную развязку. Но одновременно встреча показала, что даже при наличии современных технологий футбол не становится менее дискуссионным.





VAR способен исправить очевидную ошибку арбитра, но не способен устранить разночтения в трактовках правил. И пока сами формулировки допускают различные интерпретации, подобные эпизоды будут оставаться предметом жарких споров. Уже первый тур нового сезона РПЛ подтвердил: борьба за чемпионство только начинается, а вот главный спор вокруг судейских решений уже открыт.



Фото: официальные сайты ПФК ЦСКА, ФК Первый тур нового сезона Российской Премьер-Лиги подарил зрелищный матч, в котором было практически всё: самый быстрый гол чемпионата, отмененные взятия ворот, яркий камбэк ЦСКА и спорный эпизод с вмешательством VAR. Красно-синие сумели переломить встречу с «Балтикой» и начать чемпионат с волевой победы — 2:1, однако главным предметом обсуждения после игры стало не мастерство футболистов, а очередная неоднозначная трактовка правил игры рукой.И в этом есть определенная символичность. Еще до старта сезона многие говорили о том, что современные технологии сделали судейство более точным. Однако уже первый тур показал: количество спорных моментов не становится меньше — меняется лишь их характер. Теперь дискуссии возникают не вокруг того, увидел ли арбитр нарушение, а вокруг того, как именно трактовать один и тот же эпизод.Перед стартовым туром именно ЦСКА выглядел одной из самых противоречивых команд лиги. Армейцы не выиграли ни одного товарищеского матча летом, потерпев четыре поражения и трижды сыграв вничью. На этом фоне «Балтика» подходила к чемпионату с одной из самых успешных предсезонных кампаний среди клубов РПЛ.Однако уже официальный матч вновь доказал, что предсезонные результаты далеко не всегда отражают реальную силу команды.Правда, начало встречи получилось для хозяев хуже не придумаешь. Уже на 35-й секунде Чинонсо Оффор завершил фирменную комбинацию калининградцев после длинного аута, забив самый быстрый первый гол сезона в истории РПЛ.Но ЦСКА не поплыл. Постепенно команда Дмитрия Игдисамова полностью забрала инициативу, а главным дирижером атак стал Данил Круговой. Сначала после его передачи Козлов забил из офсайда, затем давление хозяев привело к автоголу Андерсона, а вскоре еще один великолепный пас Кругового вывел Глебова один на один с вратарем. Именно этот эпизод оказался ключевым и позволил армейцам уйти на перерыв лидерами.Во втором тайме главным действующим лицом неожиданно оказался уже не футболист, а видеоассистент.На 59-й минуте после удара Лусиано Гонду мяч попал в руку защитнику «Балтики» Натану Гассама. Для большинства зрителей ситуация выглядела очевидной — игра рукой, а значит, пенальти. Однако VAR предложил Ивану Абросимову самостоятельно пересмотреть эпизод.При просмотре оказалось, что несколькими секундами ранее мяч после рикошета от бедра коснулся руки самого Гонду. После нескольких повторов главный арбитр отменил потенциальный пенальти, зафиксировав нарушение в атаке.Сама процедура была проведена безукоризненно. Именно так и должен работать VAR — анализировать всю фазу атаки, а не отдельный момент. Но вопросы возникли уже к трактовке.Главный аргумент тех, кто не согласился с решением судьи, заключается в том, что касание мяча рукой Гонду выглядело случайным. Мяч попал в руку после отскока от собственного бедра с минимального расстояния — нападающий не двигал рукой навстречу мячу. Более того, он не забивал гол непосредственно после этого контакта, а лишь продолжил атаку.Именно поэтому сразу после игры мнения специалистов разделились. Одни поддержали решение арбитра, считая, что любое наказуемое касание в начале атакующей фазы должно фиксироваться независимо от дальнейшего развития эпизода. Другие напомнили о современных рекомендациях IFAB, согласно которым случайный контакт мяча с рукой далеко не всегда является нарушением, особенно если футболист не получает от него прямого преимущества.Парадоксально, но технология, созданная для устранения очевидных ошибок, все чаще становится источником новых споров. VAR действительно позволяет увидеть каждый контакт мяча с рукой, каждое касание и каждый миллиметр офсайда. Но вместе с этим футбол постепенно превращается в игру трактовок, где одинаковые эпизоды способны вызывать диаметрально противоположные оценки даже среди бывших арбитров.Нельзя утверждать, что именно решение на 59-й минуте определило исход встречи. ЦСКА к тому моменту уже владел преимуществом, а «Балтика» сама дважды лишилась забитых мячей из-за офсайдов. Более того, в концовке хозяева были ближе к третьему голу, чем гости — к спасительной ничьей.Однако после финального свистка обсуждали не блестящую передачу Кругового, не характер армейцев после быстрого пропущенного мяча и даже не исторический дебют Дмитрия Игдисамова. Центральной темой стала работа VAR и трактовка игры рукой — вопрос, который, судя по всему, еще не раз будет возникать по ходу сезона.Матч ЦСКА и «Балтики» стал отличной рекламой российского футбола. Он подарил интригу, красивые голы, эмоциональную борьбу и драматичную развязку. Но одновременно встреча показала, что даже при наличии современных технологий футбол не становится менее дискуссионным.VAR способен исправить очевидную ошибку арбитра, но не способен устранить разночтения в трактовках правил. И пока сами формулировки допускают различные интерпретации, подобные эпизоды будут оставаться предметом жарких споров. Уже первый тур нового сезона РПЛ подтвердил: борьба за чемпионство только начинается, а вот главный спор вокруг судейских решений уже открыт.Фото: официальные сайты ПФК ЦСКА, ФК Динамо Москва и РФС.

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