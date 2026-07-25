Об этом сообщает французское издание Foot01.
Сообщается, что в последние недели представители Забарного предлагали кандидатуру игрока мерсисайдцам и уже провели переговоры с клубом.
Украинский футболист выступает в составе "ПСЖ" с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 37 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость Забарного по версии сайта Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.
Забарный может покинуть "ПСЖ" - источник
Защитник "ПСЖ" Илья Забарный близок к переходу в "Ливерпуль".
Фото: ФК "ПСЖ"