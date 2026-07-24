Талалаев: "Балтика" должна быть готова к другим местам

- На меня это никак не давит, с тем, что сейчас происходит, мы должны быть готовы к другим местам. Качества игры не хватает, у нас в первом тайме после гола ни одного голевого момента. Второе - вопрос психологии, в том сезоне все были голодные, бились за каждый мяч. Сегодня если посмотрите голы, футболист ЦСКА мог обыгрывать по двое наших игроков за раз. В предсезонке мы не проиграли ни одной игры, работа продолжается. Не знаю, какой ещё посыл дать руководству, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Следующий матч калининградцы проведут 1 августа на своём поле против московского "Динамо". Эта встреча станет для "Балтики" первой домашней игрой в новом сезоне.