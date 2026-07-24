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Талалаев: "Балтика" должна быть готова к другим местам

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев после поражения от ЦСКА в первом туре РПЛ признал, что команда пока не демонстрирует футбол, который хочет видеть тренерский штаб.
Фото: ФК "Балтика"
По словам специалиста, калининградцам необходимо быть готовыми к тому, что нынешний сезон может сложиться иначе, чем предыдущий.

- На меня это никак не давит, с тем, что сейчас происходит, мы должны быть готовы к другим местам. Качества игры не хватает, у нас в первом тайме после гола ни одного голевого момента. Второе - вопрос психологии, в том сезоне все были голодные, бились за каждый мяч. Сегодня если посмотрите голы, футболист ЦСКА мог обыгрывать по двое наших игроков за раз. В предсезонке мы не проиграли ни одной игры, работа продолжается. Не знаю, какой ещё посыл дать руководству, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Следующий матч калининградцы проведут 1 августа на своём поле против московского "Динамо". Эта встреча станет для "Балтики" первой домашней игрой в новом сезоне.

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